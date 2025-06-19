مونديال الأندية: خسارة ساحقة للعين أمام يوفنتوس بخماسية

الرياص - اسماء السيد - الولايات المتحدة : تلقى العين الإماراتي خسارة ساحقة في مستهل حملته ضمن مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم، أمام يوفنتوس الإيطالي 0 5 الأربعاء على ملعب أودي فيلد ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكان مانشستر سيتي الإنكليزي تغلب على الوداد المغربي 2 0 في وقت سابق ضمن المجموعة عينها.

وحسم يوفنتوس المباراة في شوطها الأول، عبر أربعة أهداف تداول على تسجيلها كل من الفرنسي راندال كولو موانيه (11 و45+4) والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (21) الذي سجل هدفا خامسا (58) والتركي كينان يلديز (31).

ولم يتمكن العين من طيّ صفحة الموسم الماضي الذي خرج منه خالي الوفاض من ثلاث بطولات وتعاقب على قيادته ثلاثة مدربين في سيناريو هو الأسوأ له منذ اعتماد نظام الاحصاءات في كرة القدم الإماراتية في 2008، وتعرض لخسارة أولى بعد سبع مباريات.

وعلى الرغم من تعاقده مع ثمانية لاعبين جدد، بينهم خمسة مدافعين، أمطر يوفنتوس شباكه في شوط أول بدا فيه العين غائبا كليا.

ومن بين تعاقدات بطل آسيا 2003 و2024 ووصيف مونديال الأندية 2018 الجديدة، الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو الذي تابع الأهداف تدخل مرماه الواحد تلو الآخر في ظل مشكلات دفاعية كبيرة.

وافتتح يوفنتوس التسجيل برأسية رائعة من موانيه إثر عرضية من البرتغالي ألبرتو كوشتا (11).

وأضاف كونسيساو الهدف الثاني بعد خطأ في التمرير من الوافد الجديد المصري رامي ربيعة في منطقة الجزاء ومراوغة من البرتغالي قبل تسديدة قريبة في الشباك (21).

وجاء الدور على يلديز بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء (31)، قبل أن يُنهي موانيه أي أمل للفريق الإماراتي بالعودة بهدف رابع إثر انفراده بعد تمريرة طويلة من مواطنه كيفرين تورام وتسديدة زاحفة في الشباك (45+4).

وهذه أول مرة يسجل فيها يوفنتوس أربعة أهداف في شوط أول منذ شباط/فبراير 2018 أمام ساسولو في الدوري المحلي، وفقا لشبكة أوبتا الإحصائية.

واعتقد كوامي أوتون أنه قلّص الفارق للعين لكن هدفه لم يُحتسب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" بداعي التسلل (47).

وسجل كونسيساو هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بمراوغة جميلة من الجهة اليمنى وتسديدة زاحفة نحو المرمى (58).