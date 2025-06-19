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شباب اليد أمام البحرين في بطولة العالم ببولندا

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شباب اليد أمام البحرين في بطولة العالم ببولندا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 19 يونيو 2025 07:30 ص

يواجه منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، نظيره البحريني الثالثة عصر اليوم الخميس، فى ثانى لقاءات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

تنقل المباراة علي الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.

ويلعب منتخب الشباب ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم كلا من: إسبانيا - مصر - البحرين - .

ومن المقرر أن يلعب منتخب الشباب مع اسبانيا في ختام الدور الأول بعد غدا  السبت .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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