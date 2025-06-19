شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يطلب الموقف الطبي لإمام عاشور من معسكر منتخب مصر في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

طلب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، الموقف الطبي المبدئي للاعب الأهلى إمام عاشور، من معسكر شهر سبتمبر القادم، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي وانتر ميامي في كأس العالم للأندية.

وينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين صعبتين في تصفيات كأس العالم في الأجندة الدولية للفيفا بشهر سبتمبر المقبل، حيث يستقبل منتخب إثيوبيا في استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم يخرج لمواجهة بوركينافاسو (منافسه المباشر) على ملعبها في نفس الأجندة، التي تمتد في الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر المقبلين.

وكانت هناك نية قوية من حسام حسن لضم اللاعب لقائمة المنتخب في المعسكر القادم سبتمبر المقبل لمواجهتي تصفيات كأس العالم، نظراً لمستواه المتميز في الفترة الأخيرة، بعد استبعاده أكثر من مرة سابقة لأسباب انضباطية.

‏‎وكشفت تقارير إعلامية أن مدة غياب إمام عاشور تم تحديدها بين شهرين وثلاثة أشهر، حيث أن اللاعب سيبدأ الجري حول الملعب بعد ستة أسابيع، لكنه لن يتمكن من خوض المباريات قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أدنى، وذلك بحسب استجابته للبرنامج التأهيلي.

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وتعتبر إصابة عاشور ضربة قوية للجهاز الفني للمنتخب الوطني، الذي كان يعول عليه كثيراً في بناء خط وسط الفريق، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الهامة للفراعنة، وسيخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة القادمة على أمل عودته للملاعب في أقرب وقت ممكن.