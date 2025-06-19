شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطرق أبواب المدرسة البرتغالية لقيادة ثورة التصحيح بالنادى والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مصدر داخل نادي الزمالك عن نية الإدارة التوجه نحو المدرسة البرتغالية لاختيار المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها لجنة الكرة خلال الأيام الماضية لدراسة السير الذاتية للمرشحين.

ويأتي هذا التوجه في ظل قناعة مجلس إدارة الزمالك بقدرة المدربين البرتغاليين على تحقيق التوازن المطلوب بين الصرامة الفنية والانضباط التكتيكي، وهو ما يتماشى مع طبيعة المرحلة المقبلة التي تتطلب شخصية قوية تستطيع إعادة الاستقرار والنتائج الإيجابية للفريق.

ووضعت لجنة التخطيط عددًا من الأسماء البرتغالية على رأس قائمة المرشحين، من بينهم مدربون سبق لهم العمل في المنطقة العربية وآخرون يملكون خبرات أوروبية بارزة، ومن المتوقع أن يُحسم ملف المدير الفني الجديد قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد، وسط مطالب جماهيرية بضرورة التعاقد مع مدرب يملك رؤية واضحة وخبرة كافية لقيادة الفريق نحو المنافسة على الألقاب.