شكرا لقرائتكم خبر عن أدار نهائى المونديال.. معلومات مثيرة عن حكم لقاء الأهلي وبالميراس اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور إدارة لقاء الأهلي أمام بالميراس البرازيلي، والمحدد لها السابعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتى تستضيفها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرى إيجابية للحكم الإنجليزى مع الأهلي

يحمل أنطوني تايلور ذكرى طيبة مع جماهير الأهلي، إذ تولى إدارة مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي في نسخة 2023 من مونديال الأندية، والتي انتهت بفوز "المارد الأحمر" بهدف نظيف سجله محمد مجدي أفشة، ليمنح الفريق بطاقة التأهل آنذاك.

الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور حكم مثير للجدل دائما، بينما سجل الخليج 365 أبزر10 معلومات عنه فى التقرير التالي:

- يبلغ تايلور صاحب الـ47 عاما.. مواليد مدينة مانشستر الإنجليزية.

- بدأ مشواره بسلك التحكيم 2002.

- أول ظهور له بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2 فبراير عام 2010، حينما أدار مباراة جمعت بين فريقي فولهام ضد بورتسموث.

- الحكم الإنجليزي أدار خلال مسيرته 785 مباراة، أشهر خلالها 2749 بطاقة صفراء، و145 بطاقة حمراء، واحتسب 249 ركلة جزاء.

- أدار نهائي كأس العالم للأندية 2022 في بالمغرب، والتي فاز فيها باللقب ريال مدريد الإسباني على الهلال السعودي بنتيجة 5-3.

- له واقعة مثيرة للجدل في بطولة يورو 2024 بعدما تغاضى عن ركلة جزاء لصالح المنتخب الألمانى رغم وجود لمسة يد واضحة على مدافع إسبانيا، مارك كوكوريلا. وانتهت المباراة بفوز المنتخب الإسباني بنتيجة 2-1، وأعقبها استبعاد الحكم الإنجليزي من إدارة أي مباريات أخرى في البطولة.

أبرز محطاته في الملاعب الإنجليزية:

نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2015 (تشيلسي ضد توتنهام).

نهائي الدرع الخيرية 2015 (أرسنال ضد تشيلسي).

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2017 و2020 (تشيلسي ضد أرسنال).

وسجّل تايلور سابقة تاريخية بتحكيمه نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ليكون أول من يفعلها منذ عام 1901.



حضور لافت في البطولات الكبرى

خارج إنجلترا، أدار تايلور العديد من المباريات القارية والعالمية، منها:

نهائي دوري الأمم الأوروبية 2021.

مباريات يورو 2020 وكأس العالم 2022.

نهائي دوري أبطال أوروبا 2023.