شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدورى الـ24 في تاريخه بعد التعادل مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

نجح النادى الأهلى في التتويج بلقب الدورى الـ24 في تاريخه في مثل هذا اليوم من عام 1995، وللعام الثانى على التوالي بعد التعادل مع الزمالك فى القمة 75 بهدف لكل فريق فى مباراة تحصيل حاصل.

وكان الأهلى قد حسم لقب البطولة قبلها بأسبوعين، تقدم نبيل محمود برأسه بعد مرور عشرة دقائق من الشوط الثاني، وفى الدقيقة 65 احتسب الدولى التونسى زبير نواره ضربة جزاء للأهلى نفذها عادل عبد الرحمن، وتصدى لها نادر السيد ليقابلها إبراهيم حسن بضربة مزدوجة معلنا هدف التعادل.

الأهلى رفع رصيده إلى 58 نقطة وحافظ على فارق الثمانى نقاط مع الزمالك الوصيف.

تشكيل الأهلى فى القمة 75 بقيادة الإنجليزى ألان هاريس مكونا من: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، محمود أبو الدهب، عمرو الحديدي، مشير حنفي، إبراهيم حسن، هادى خشبة (ياسر ريان)، عادل عبدالرحمن (وليد صلاح الدين)، رضا عبدالعال، هشام حنفي، أسامة عرابي، أحمد فليكس.

أما تشكيل الزمالك بقيادة طه بصرى فضم: نادر السيد، مدحت عبدالهادى (يحيى نبيل)، معتمد جمال، نبيل محمود، حسين عبداللطيف، إسماعيل يوسف "كابتن الفريق"، سامى الشيشيني، محمد صبري، حازم إمام (أسامة نبيه)، خالد الغندور.