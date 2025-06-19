الامارات | العين يخسر ضربة البداية في المونديال أمام يوفنتوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى العين خسارة كبيرة في افتتاح مشواره في كأس العالم للأندية بخسارته أمام يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف دون رد.

وأنهى الفريق الإيطالي الشوط الأول متقدما برباعية نظيفة مستغلا أخطاء ساذجة من لاعبي "الزعيم"، قبل أن يكمل الخماسية في الشوط الثاني.

افتتح التهديف الفرنسي كولو مواني في الدقيقة 11 بعد استغلال لسوء تمركز وإخراج الكرة بشكل خاطئ من دفاع العين.

وفي الدقيقة 21 نجح البرتغالي كونشيساو في إضافة الهدف الثاني، قبل أن يضيف التركي كنان يلدز الثالث بالدقيقة 31.

وفي الوقت بدل من الضائع للشوط الأول نجح مواني في استغلال تمريرة طولية في عمق الدفاع لينفرد بالحارس البرتغالي باتريشيو ويسجل الرابع.

واستطاع كونشيساو أن يضيف الهدف الخامس لليوفي والثاني الشخصي له بالدقيقة 58، بينما لم يشفع اندفاع العين وتبديلات المدرب الصربي إيفيتش في تعديل النتيجة.