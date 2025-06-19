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الامارات | "العملاق" بونو يُعذب ريال مدريد.. الهلال يحصل على نقطة تاريخية (فيديو)

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | "العملاق" بونو يُعذب ريال مدريد.. الهلال يحصل على نقطة تاريخية (فيديو) 1/2
  • الامارات | "العملاق" بونو يُعذب ريال مدريد.. الهلال يحصل على نقطة تاريخية (فيديو) 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الهلال السعودي تعادلاً تاريخياً على ريال مدريد الإسباني 1-1 على إستاد هارد روك بمدينة ميامي، ضمن الجولة الأولى من دور مجموعات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأجهض "العملاق" ياسين بونو حلم ريال مدريد في الفوز بمباراته الأولى في كأس العالم للأندية 2025، بعد أن تصدى لركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفرض الهلال السعودي شخصيته واقتنص تعادلاً ثميناً من قلب ميامي أمام كبير أوروبا ريال مدريد.

وافتتح ريال مدريد باب التسجيل عن طريق مهاجمه الشاب غونزالو غارسيا، الذي كان مفاجأة تشكيل "الملكي" أمام الهلال، في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 41، عادل الهلال النتيجة من علامة الجزاء عن طريق روبن نيفيز.

وشهدت المباراة تحصل العملاق الإسباني على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سددها الأوروغوياني فيدي فالفيردي وتصدى لها العنكبوت المغربي ياسين بونو بنجاح كبير، لتنهي القمة بالتعادل 1-1 في أول مباراة للمدربين تشابي ألونسو وسيموني إنزاغي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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