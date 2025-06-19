الامارات | الألماني فودا يضحي بـ «كأس العالم» من أجل الوحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت تقارير إعلامية أن نادي الوحدة اقترب من التعاقد مع المدرب الألماني، فرانكو فودا، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة «سبورت ريبورت» الكوسوفية أن المدرب، البالغ من العمر 59 عاماً، في طريقه للموافقة على الانتقال إلى دوري أدنوك للمحترفين، ومغادرة منتخب كوسوفو، رغم ارتباطه مع الاتحاد المحلي بقيادة الفريق في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، إذ سيخوض الفريق مواجهات حاسمة أمام منتخبات سويسرا والسويد وسلوفينيا.

وأشارت إلى أن اتحاد الكرة الكوسوفي يأمل أن يرفض فودا عرض نادي الوحدة، وأن ينجز مهمته مع المنتخب في تصفيات المونديال، حيث يرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2026.

ويمتلك المدرب الألماني مسيرة مميزة، خصوصاً مع نادي ستورم غراتس النمساوي، إذ بدأ مسيرته التدريبية مع الفريق في 2002 في منصب المدرب المساعد، ثم قاد الفريق الأول في الموسم نفسه حتى 2003، بينما أفضل فتراته مع النادي النمساوي كانت في الفترة من 2006 إلى 2012، حيث حقق لقبي الدوري والكأس.

في المقابل، قاد منتخب النمسا في الفترة من 2017 إلى 2022، ثم انتقل لتدريب زيوريخ السويسري في 2022، وأخيراً تولى تدريب منتخب كوسوفو منذ فبراير 2024.

يذكر أن نادي الوحدة استغنى عن المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش، عقب نهاية عقده بانتهاء الموسم المنصرم.