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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | رمسة ملاعب 1/2
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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُدافع

استقر أحد أندية المحترفين مع المدرب الأجنبي على التعاقد مع مدافع عربي يدعم صفوف الفريق، استعداداً للموسم الجديد، إذ يرصد أداء لاعبي الترجي التونسي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية، لاختيار الأبرز منهم، أو البحث في دوريات عربية أخرى عن مُدافع يلبي المواصفات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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