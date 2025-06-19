الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مُدافع
استقر أحد أندية المحترفين مع المدرب الأجنبي على التعاقد مع مدافع عربي يدعم صفوف الفريق، استعداداً للموسم الجديد، إذ يرصد أداء لاعبي الترجي التونسي والوداد المغربي في كأس العالم للأندية، لاختيار الأبرز منهم، أو البحث في دوريات عربية أخرى عن مُدافع يلبي المواصفات.
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