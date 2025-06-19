الامارات | البطائح يتعاقد مع حارس الجزيرة العامري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي البطائح لكرة القدم تعاقده مع حارس مرمى الجزيرة، عبدالرحمن العامري، في صفقة انتقال حر، ويعد العامري (27 عاماً) من اللاعبين الذين تدرجوا في الفئات السنية بنادي الجزيرة والمنتخبات الوطنية السنية، حيث خاض تجربة في الموسم الماضي مع النصر بنظام الإعارة.

حضر التوقيع رئيس مجلس إدارة نادي البطائح لكرة القدم، محمد الكتبي، وأعضاء الإدارة واللجنة الفنية ووكيل اللاعب.

يذكر أن البطائح حلّ في المركز الـ11 في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنصرم.