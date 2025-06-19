الامارات | اتحاد اليد يُلغي حالة التعادل في الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد اتحاد كرة اليد، أول من أمس، ورشة عمل في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، هدفت إلى شرح أنظمة المسابقات ولوائح القيد والتسجيل للموسم الجديد 2025-2026، الذي يستهل أواخر أغسطس المقبل، في ورشة حضرها رئيس اتحاد كرة اليد، الدكتور نبيل عاشور، وأعضاء الاتحاد، بجانب ممثلي الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد.

وأكد عاشور أن الأنظمة الجديدة للمسابقات تم استحداثها كي تواكب أحدث القوانين واللوائح المعمول بها في الدول المتقدمة في اللعبة، وتماشياً مع قانون الرياضة في الإمارات.

بدوره، قال الخبير الفني للاتحاد، عاصم السعدني: «الأنظمة الجديدة للمسابقات ولوائح القيد والتسجيل، تعتمدان على زيادة عدد المباريات، إضافة إلى زيادة مدروسة لأعداد اللاعبين من فئات المواليد والمقيمين والمحترفين المسموح بتسجيلهم في كل فئة، بحيث تصل النسبة القصوى لهذه الفئة إلى 18% في كل فريق، بما يحقق هدفين رئيسين، أولهما خدمة المنتخبات الوطنية، وثانيهما توسيع قاعدة اللعبة».

وأضاف: «مباريات مسابقات الدوري في فئات الرجال والشباب والناشئين، ستقام بنظام حسم النتيجة، من دون وجود نتيجة للتعادل، إضافة إلى إقامة مباريات مسابقتي الدوري في فئتي الأشبال والصغار، من ثلاثة أشواط، وإقامة مهرجانات مرحلة البراعم، بنظام تدوير الفرق على المجموعات، بما يضمن منافسة كل الفرق المشاركة لبعضها بعضاً خلال الموسم، واستحداث بطولات جديدة، في فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال».