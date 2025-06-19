الامارات | عمار بن حميد: الرياضة ركيزة أساسية في رؤية عجمان 2030

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء أول من أمس، ختام النسخة الـ58 من بطولة آسيا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، التي أُقيمت على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 350 رياضياً من 23 دولة، في مركز الإمارات للضيافة في عجمان.

وقال سموّ ولي عهد عجمان: «إن استضافة عجمان لهذا الحدث القاري البارز تُمثّل خطوة نوعية تعكس الثقة الدولية في الإمارة وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية»، مؤكداً أن البطولة أسهمت في إبراز البنية التحتية المتطورة التي تملكها الإمارة، إلى جانب الإمكانات التنظيمية والبشرية التي تؤهلها إلى استقبال فعاليات رياضية من مختلف المستويات.

وأضاف سموّه: «سعدنا باستضافة نخبة من أبطال آسيا في رياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية، ونفخر بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة تنظيمياً وفنياً، وهو ثمرة لتكامل الجهود بين الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة التنمية السياحية بعجمان، التي أثبتت قدرتها على تقديم نموذج مشرف في استضافة البطولات العالمية».

وقال سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «الرياضة أصبحت اليوم ركيزة أساسية في رؤية عجمان 2030، لما لها من دور في تعزيز جودة الحياة، وتنشيط السياحة، ودعم الاقتصاد المحلي».

وشدد سموّه على أهمية البناء على هذا الإنجاز للمضي قدماً نحو استضافة المزيد من الفعاليات الدولية النوعية، بما يعزز من حضور عجمان على خريطة الرياضة العالمية، ويرسّخ مكانتها وجهةً مفضلةً للرياضيين والزوّار من مختلف أنحاء العالم.

واختتم سموّه بالقول: «نتطلع إلى تنظيم بطولة العالم لبناء الأجسام في عجمان، العام المقبل، التي ستكون محطة جديدة لإبراز التزام عجمان بتعزيز الرياضة وتطوير البنية التحتية اللازمة لاستقبال أبرز نجوم العالم في هذا المجال».

حضر حفل الختام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومجموعة من كبار مسؤولي الاتحادات الرياضية الإقليمية والدولية.

وجاء تنظيم البطولة بجهود من دائرة التنمية السياحية بعجمان، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، حيث تُجسّد الدائرة التزامها بأعلى المعايير المعتمدة عالمياً في استضافة البطولات والفعاليات الدولية، سعياً إلى تعزيز مكانة عجمان البارزة في مشهد السياحة العالمي.

من جانبه، أعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح كبير، وجّه أنظار العالم الرياضي إلى عجمان، مشيداً بالأهمية الاستراتيجية لهذه الفعالية.

وقال: «إن هذه البطولة المرموقة مثّلت فرصة استثنائية لاستعراض قدرات عجمان التنظيمية والترويج لمقوماتها السياحية والثقافية، وعكست التزامنا بالرؤية الاستراتيجية والنظرة الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة في تقديم نموذج مثالي محلياً وعالمياً في استضافة البطولات الدولية، ما يعزز التكامل بين الرياضة والسياحة، ويسلّط الضوء على البنية التحتية السياحية واللوجستية المتطوّرة للإمارة، ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط قطاع السياحة والضيافة».

من جهته، قال مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، محمود خليل الهاشمي، إن هذه البطولة عكست قدراتنا التنظيمية المتفوقة ومقوماتنا السياحية المتميّزة، وجسّدت التعاون الفعّال وتكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية، خصوصاً دائرة التنمية السياحية بعجمان والاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للدائرة في تطوير القطاع السياحي والرياضي.

وخلال حفل الختام كرّم سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الدول الفائزة ضمن مختلف الفئات، حيث فازت الإمارات بالمركز الأول عن فئة الرجال - ماستر سيمي برو، وجاءت سورية في المركز الثاني، وفي المركز الثالث سلطنة عُمان، أما المركز الأول في تحدي اللياقة البدنية، فكان من نصيب الأردن، والمركز الثاني من نصيب الإمارات، والثالث من نصيب منغوليا.

أما عن فئة الرجال - سيمي برو، فجاءت الإمارات في المركز الأول، والسعودية في المركز الثاني، وسلطنة عُمان في المركز الثالث.