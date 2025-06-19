الامارات | عروض أوروبية قوية لخطف مهدي قائدي من «دورينا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعيش المهاجم الإيراني، مهدي قائدي، واحدة من أفضل فتراته الكروية منذ انتقاله إلى نادي كلباء، إذ تحوّل الجناح السريع إلى نجم فريقه الأول بفضل مستوياته اللافتة وأرقامه المبهرة التي جعلت اسمه يتردد على طاولات التفاوض في أكثر من نادٍ داخل الإمارات وخارجها، أبرزها بورتو البرتغالي، ونوتنغهام فورست الإنجليزي.

وخاض مهدي قائدي 23 مباراة في دوري المحترفين المنصرم، أحرز خلالها 16 هدفاً وصنع سبعة أهداف، بمعدل هدف كمساهمة تهديفية في المباراة الواحدة، ما جعله ضمن الثلاثة الأوائل في ترتيب الهدافين بالدوري.

والأرقام التي حققها قائدي لم تكن عادية، فإلى جانب الحسم أمام المرمى، تميز بتأثيره في اللحظات الكبرى، مثل ثنائيته الحاسمة في شباك الشارقة، وهدفيه أمام العين والجزيرة، كما ظهر بشكل لافت في اللقاءات الكبيرة التي احتاج فيها كلباء للفوز، ليؤكد أنه بات أحد أعمدة الفريق التكتيكية.

وفي قراءة فنية لأرقامه، فقد خاض 1979 دقيقة، ونفذ 383 تمريرة صحيحة، ونال خمس بطاقات صفراء، ونجح بصناعة هدفين بشكل مباشر، بحسب موقع رابطة المحترفين.

ورغم أن قائدي مرتبط بعقد شباب الأهلي الذي يمتد حتى يونيو 2026، إلا أن مستقبله بات محل نقاش واسع، خصوصاً أن عقد إعارته لنادي كلباء ينتهي في يونيو 2025، وسط تحركات متواصلة من إدارة النمور بقيادة محمد عبيد اليماحي من أجل تمديد الإعارة لموسم ثالث، ومع تزايد العروض الخارجية، فإن قرار اللاعب قد لا يكون بهذه السهولة، فقد أبدى ناديا بورتو وسبورتينغ براغا البرتغاليان اهتمامهما لضمه، كما يراقبه أندرلخت البلجيكي، فيما دخل نوتنغهام فورست الإنجليزي على الخط، إلى جانب اهتمام جاد من نادي الاستقلال الإيراني، وبعض أندية شرق آسيا التي ترى في اللاعب إضافة نوعية لخط الهجوم، إلى جانب أندية في اليونان وتركيا.

• مهدي قائدي سجل 16 هدفاً وصنع سبعة في 23 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين الموسم المنصرم.