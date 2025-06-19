الامارات | الأهلي المصري يحاول تجاوز فوضى مباراة «إنتر ميسي» اليوم  

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل الأهلي المصري تجاوز حالة الفوضى التي شهدتها مباراته الأولى في كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي، التي انتهت بالتعادل دون أهداف، وما رافقها من توترات بين لاعبي الفريق والمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وذلك عندما يلتقي أصحاب القمصان الحمراء مع بالميراس البرازيلي، اليوم، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات ضمن منافسات المجموعة الأولى في محاولة لاستعادة التوازن وإحياء أمل التأهل.

وكان التعادل المخيب للأهلي في افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي قد أثار موجة انتقادات، بسبب الأداء المتواضع في الشوط الثاني، وبعض التصرفات الفردية التي أضرت بصورة الفريق داخل وخارج الملعب.

وحاول الأهلي إعادة تنظيم الفريق بعد سلسلة إجراءات إدارية، وعقوبات وقعت في حق أكثر من لاعب، كان أبرزهم محمود حسن (تريزيغيه) الذي فُرضت عليه غرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري، بعد عصيانه قرار الجهاز الفني بتسديد ضربة الجزاء التي احتسبت لفريقه أمام ميامي، ورفضه السماح لزميله الفلسطيني وسام أبوعلي الذي يأتي في صدارة ترتيب اللاعبين المكلفين بتسديد ضربات الجزاء.

كما أعلن تريزيغيه تقبله العقوبة، وقدم اعتذاره للجهازين الفني والإداري واللاعبين بعد هذه الواقعة، كما أوقع المدير الرياضي للنادي الأهلي، محمد يوسف، عقوبة مالية لم يتم الكشف عن قيمتها على الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمد مجدي (قفشة)، لوقوفهما أمام غرفة خلع ملابس إنتر ميامي طلباً لقميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

احتواء غضب «زيزو».. وتحذير للشحات

حاول المدير الرياضي للأهلي، محمد يوسف، احتواء غضب أحمد سيد (زيزو)، بعد الموقف المُحرج الذي تعرض له من قبل المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، بإخراجه في الشوط الثاني من مباراة إنتر ميامي، بعدما كان قد اشترك بديلاً لزميله المصاب إمام عاشور في الشوط الأول.

كما اجتمع يوسف مع المغربي أشرف بن شرقي لاحتواء أزمته، بعد المشكلة التي أثارها قبل مباراة انتر ميامي، واعتراضه على الجهاز الفني لعدم اللعب أساسياً، ما دفع المدرب إلى استبعاده من تشكيلة المباراة.

ووجّه المدير الرياضي تحذيراً إلى اللاعب حسين الشحات، خلال الاجتماع معه، بضرورة التخلي عن الفردية في أدائه بعد الفرصة التي أهدرها في المباراة الافتتاحية للمونديال رغبة منه في معادلة رقم الفرنسي كريم بنزيمة الذي يتفوق عليه بفارق هدف في تاريخ مونديال الأندية.

غيابات إجبارية بعد إصابة عاشور و«كوكا»

سيعاني الأهلي غياب أكثر من لاعب في مباراة بالميراس البرازيلي، فبعد تأكد خروج إمام عاشور من قائمة الأهلي في المونديال بسبب إصابته في الكتف، سيغيب الظهير الأيسر أحمد نبيل (كوكا) لمعاناته كدمة في الركبة تعرض لها خلال مشاركته في مواجهة إنتر ميامي، وينتظر أن يحل المغربي يحيى عطية الله أو مصطفى العش بديلاً له.