الامارات | 4 لاعبين بعُمر 16 سنة في مونديال الأندية.. و3 فوق الـ 40

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل قوائم الأندية المنافسة على لقب كأس العالم للأندية 2025، المقامة حالياً في أميركا حتى 14 يوليو المقبل، بوجود أربع مواهب شابة لم تتجاوز 16 ربيعاً، أصغرهم لاعب خط وسط أوراوا ريد دايموندز، الياباني تاكيشي وادا، الذي أكمل عامه الـ16 الأسبوع الماضي.

وجاء جناح فريق دورتموند الألماني ماتيس ألبرت (16 عاماً و24 يوماً) ثانياً في قائمة اللاعبين الأصغر سناً، ثم مدافع بايرن ميونيخ الألماني كاسيانو كيالا (16 عاماً و154 يوماً)، وفي المرتبة الرابعة لاعب خط وسط لوس أنجلوس الأميركي جود تيري (16 عاماً و249 يوماً).

وعلى النقيض من حيث العُمر سجلت الأندية المشاركة معدلات عمرية كبيرة بوجود ثلاثة لاعبين تخطوا حاجز الـ40 عاماً، يتقدمهم حارس مرمى فلومينسي البرازيلي فابيو سانتوس، الذي يعد أكبر لاعبي البطولة بعمر 44 عاماً و257 يوماً عند انطلاق المنافسات، يليه زميله في الفريق المدافع تياغو سيلفا (40 عاماً)، ثم حارس مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي دينس أونيانغو (40 عاماً).