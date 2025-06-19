أن بي ايه: بيع لوس أنجليس ليكرز بصفقة قياسية (تقارير)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : سيتم بيع نادي لوس أنجليس ليكرز بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) 17 مرة، في صفقة قياسية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، ما يجعله النادي الرياضي الأعلى قيمة في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا لتقارير إعلامية صادرة الأربعاء.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" أن عائلة باس المالكة للنادي ستبيع حصتها المسيطرة إلى الملياردير مارك والتر الذي يمتلك حصة في النادي.

وستنهي الصفقة حقبة امتدت 47 عاما لعائلة باس في قيادة عملاق الدوري الأميركي.

ولم تُكشف تفاصيل إضافية عن الصفقة، لكن أسطورة ليكرز ماجيك جونسون، الشريك التجاري لوالتر، كان من أوائل من تفاعلوا مع الخبر.

وكتب جونسون على منصة أكس "يجب أن يشعر مشجعو ليكرز بسعادة غامرة. أستطيع أن أقول لكم بعض الأمور عن مارك ،إنه مدفوع بالرغبة في الفوز والتفوّق والقيام بكل شيء بالطريقة الصحيحة. وسيضع الموارد اللازمة لتحقيق الانتصارات! أفهم لماذا باعت جيني الفريق لمارك والتر، فهما متشابهان تماما".

وتمثل نهاية سيطرة عائلة باس على ليكرز نهاية حقبة في تاريخ دوري (أن بي ايه)، فقد اشترى رجل الأعمال الكاريزمي جيري باس النادي عام 1979، وسرعان ما حوّله إلى قوة رياضية عظمى وعلامة عالمية بارزة.

وقد جلبت حقبة باس 11 بطولة دوري لليكرز، أكثر من أي فريق آخر خلال الفترة نفسها، وشملت عصورا ذهبية مثل "ليكرز شو تايم" بقيادة جونسون، وسلسلة الثلاثية من البطولات بين 2000 و2002 بقيادة الراحل كوبي براينت.

وتُحطم صفقة بيع ليكرز الرقم القياسي السابق لأغلى صفقة لنادٍ رياضي أميركي، وهو 6.1 مليار دولار دُفعت مقابل شراء بوسطن سلتيكس في وقت سابق من هذا العام.