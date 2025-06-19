شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستهدف ضم رباعى بيراميدز فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

دخل نادى الزمالك في مفاوضات لضم عدد من لاعبى فريق بيراميدز خلال الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الأبيض بلاعبين جدد بالموسم الجديد.

وعلى رأس لاعبى يراميدز المطلوب ضمهم للزمالك مصطفى فتحى لاعب الأبيض السابق، والذى يدرس الزمالك إرسال عرض رسمي للتفاض مع بيراميدز على ضمه في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه.

كما طلب الزمالك ضم محمود زلاكة، ومحمود صابر ، حيث جدد الأبيض المفاوضات لإنهاء صفقة ضم اللاعبين، على أن يتم ضم محمود صابر وزلاكة للزمالك بالموافقة على شرط بيراميدز أن يكون على سبيل الإعارة فيما يخص صابر، بينما يتمسك بيراميدز باستمرار زلاكة، وكذلك طلب الزمالك ضم محمد رضا بوبو.