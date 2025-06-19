مونديال الأندية: بونو ينقذ الهلال من خسارة قاسية أمام ريال مدريد

الرياص - اسماء السيد - ميامي : أنقذ حارس المرمى الدولي المغربي ياسين بونو فريقه الهلال السعودي من خسارة قاسية أمام ريال مدريد بتصديه لركلة جزاء في الوقت القاتل فارضا تعادلا ثمينا 1 1 الأربعاء على ملعب هارد روك ستاديوم في ميامي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال الأندية في كرة القدم في الولايات المتحدة.

وفرض التعادل نفسه بهدف للواعد الملكي غونسالو غارسيا (34) مقابل هدف للبرتغالي روبن نيفيش (41) حتى الدقيقة الاخيرة عندما حصل النادي الملكي على ركلة جزاء قاسية احتج عليها لاعبو الهلال كثيرا في الدقيقة الاخيرة انبرى لها الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي وتصدى لها بونو (90+2).

ويلعب لاحقا باتشوكا المكسيكي مع سالزبورغ النمسوي في سينسيناتي ضمن المجموعة ذاتها.

شوط أول هلالي

وكان الهلال الافضل في بداية المباراة الأولى بقيادة مدربه الجديد الإيطالي سيموني إينزاغي، وسنحت لمهاجميه اكثر من فرصة لافتتاح التسجيل، فيما وجد ريال مدريد، في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو، صعوبة في فرض إيقاعه، قبل أن يتحسن مطلع الشوط الثاني بدخول التركي أردا غولر دون أن ينجح في تجديد فوزه على الهلال بعدما فعلها في نهائي النسخة القديمة للمسابقة عام 2022 (5 3) في المغرب.

وخاض النادي الملكي المباراة في غياب هدافه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي بسبب المرض، فحل مكانه لاعب الكاستيا غارسيا البالغ من العمر 21 عاما وكان في الموعد بافتتاحه التسجيل، فيما شارك وافداه الجديدان المدافعان دين هاوسن والانكليزي ترنت ألكسندر أرنولد أساسيين.

كما خاض الهلال المباراة في غياب هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب إصابة في عضلة الساق الخلفية.

وكان الهلال البادئ بالتهديد بتسديدة قوية زاحفة للصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش من خارج المنطقة ابعدها الحارس البلجيكي ثيبو كورتوا (3)، وسدد نيفيش كرة قوية بيسراه فوق العارضة (4).

ورد المدافع راوول أسنسيو بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها بونو (6).

وأهدر المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل عندما تهيأت امامه على بعد مترين من المرمى كرة سددها القائد سالم الدوسري فتابعها برعونة بجوار القائم الايمن (10).

وسجل لودي هدفا ألغي بداعي التسلل (19)، ثم تدخل لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني في توقيت مناسب لابعاد كرة من امام الدوسري المنفرد داخل المنطقة (26).

وكاد البرازيلي رودريغو يفعلها بتسديدة خادعة من خارج المنطقة لكن الكرة علت العارضة بقليل (33).

ونجح غارسيا في افتتاح التسجيل منهيا هجمة مرتدة منسقة قادها بنفسه من مشارف منطقة جزاء فريقه اثر تمريرة من ألكسندر أرنولد فتلاعب بلاعبين ومررها الى البرازيلي فينيسيوس في منتصف الملعب ومنه الى فالفيردي ثم الى رودريغو المتوغل من الجهة اليمنى فرفعها الى الواعد غير المراقب في الجهة اليسرى فتابعها ساقطة من مسافة قريبة داخل مرمى بونو (34).

وكاد غارسيا يضيف الثاني اثر كرة على طبق من ذهب من الانكليزي جود بيلينغهام داخل المنطقة لكنه هيأها لنفسه أكثر من اللازم فتدخل بونو وقطعها (38).

وحصل الهلال على ركلة جزاء اثر عرقلة ليوناردو داخل المنطقة من أسنسيو (40) فانبرى لها نيفيش بيمناه على يسار كورتوا (41).

وكاد الدوسري يفعلها بتسديدة رائعة من داخل المنطقة (45+2).

وثان مدريدي

ودفع ألونسو بغولر مكان أسنسيو مطلع الشوط الثاني، وحرمت العارضة التركي من هدف بردها تسديدته القوية من مسافة قريبة ثم أبعد بونو كرة رأسية لغارسيا من باب المرمى (47).

وجرب فالفيردي حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (51).

وأهدر ليوناردو فرصة اثر كرة مرتدة من زميله ناصر الدوسري بعد قطعه تمريرة لهاوسن امام المرمى فسددها بجوار القائم الايسر (53).

ومرر فينيسيوس كرة عرضية تابعها غارسيا برأسه بين يدي بونو (62)، وسدد غولر كرة قوية فوق العارضة (67).

وواصل ليوناردو مسلسل اهدار الفرص عندما تلقى كرة من الدوسري داخل المنطقة سددها الى المدرجات (72).

وتلاعب البديل المغربي ابراهيم دياس بالدفاع وهيأ كرة الى فالفيردي داخل المنطقة فسددها بين يدي بونو (73).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر اصابة فران غارسيا في وجهه بطريقة غير متعمدة من البديل محمد القحطاني بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" فانبرى لها فالفيردي وتصدى لها بونو (90+2).