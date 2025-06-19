موعد مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي الليلة في كأس العالم للأندية

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يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره بالميراس البرازيلي على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الإولى ببطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بأمريكا.

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موعد مباراة الاهلى أمام بالميراس البرازيلى بكأس العالم للأندية

يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في تمام السابعة من مساء اليوم الخميس، على ملعب ميت لايف في نيوجيرسي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم للأندية

ويُدير مباراة الليلة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا للساحة ويعاونه كل من جاري بيسويك كمساعد أول، وآدم نون كمساعد ثانٍ، فيما يتولى الإماراتي عمر آل علي مهمة الحكم الرابع.



ويتطلع الأهلي للفوز على العملاق البرازيلي من أجل الصعود "فلكياً" إلى دور الـ16 بالبطولة العالمية التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً، ويسعى بطل مصر لحصد أول فوز في هذه البطولة بعد التعادل السلبي في الجولة الإولى أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الإسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وسواريز وبوستيكس، ويعلم الأهلي بقيادة مدربه الأسباني خوسيه ريبيرو صعوبة مواجهة الليلة أمام الفريق البرازيلي القوي.

وحرص ريبيرو على مشاهدة مباراة بالميراس وبورتو البرتغالي الذين يلعبان في نفس مجموعة الأهلي والتي إنتهت بالتعادل السلبي، وشرح ريبيرو للاعبي الأهلي نقاط الخطورة والقوة في الفريق البرازيلي والتي يأتي في مقدمتها، السرعة واللياقة البدنية العالية والمهارات الفردية الكبيرة وإمتلاك الفريق البرازيلي حلول فردية لأكثر من لاعب أبرزها، البرازيلى الشاب استيفاو ويليان الذي سينتقل رسمياً إلى نادي تشيلسى الإنجليزى عقب كاس العالم للأندية ومواطنه فيتور روكي، القادم للنادي البرازيلي من برشلونة الأسباني.

ورغم قوة بالميراس إلا أن المدير الفني للأهلي، قال للاعبيه أن الفوز عليه وارد لأن المنافس البرازيلي لديه أيضاً نقاط ضعف يأتي في مقدمتها، عدم التعامل الجيد مع الكرات العرضية وهو سلاح قوى لو نجح الأهلي في إستغلاله.

ويعول خوسيه ربييرو في مباراة الليلة على، خبرات وقدرات لاعبيه والتي يأتي في مقدمتهم ، وسام أبو علي وتريزيجيه الذي سيُشارك أساسياً الليلة ولن يجلس على الدكة عقاباً له على أزمة ركلة الجزاء في مباراة إنتر ميامي كما زعم البعض مؤخراً، لأن اللاعب تقبّل الغرامة المالية الكبيرة التي تم توقيعها عليه وتخطت المليون جنيه، كما ينوي المدير الفني الإعتماد على أحمد سيد زيزو أساسياً في مباراة الليلة بسبب غياب إمام عاشور للإصابة، أما الجبهة اليسرى فهناك مفاضلة بين مصطفى العش وكريم الدبيس لقيادتها بعد إصابة كوكا بكدمة في الركبة وإن كانت فرص العش هي الأكبر للمشاركة أساسياً ، فيما رفض المدير الفني فكرة الإستعانة بالظهير المغربي يحيى عطية الله لأنه سيرحل من الأهلي قريباً بعدما رفض النادي شراؤه نهائياً بعد إنتهاء إعارته من نادي سوتشي الروسي بإنتهاء كأس العالم للأندية.

في المقابل، يتطلع بالميراس للفوز على الأهلي الليلة من أجل الإقتراب كثيراً من التأهل للدور التالي في البطولة،ويسعى أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس لإستغلال الفرص التي تُتاح لفريقه أمام مرمى المنافس وتسسجيلها لأهداف بإعتبار أنه هذه الأزمة هي أكبر أزمات فريقه وظهرت بوضوح في مباراة بورتو الأخيرة، ويعول مدرب الفريق البرازيلي على الحلول الفردية لنجومه والقادرة على فك شفرة الأهلي ، ورفض مدرب بالميراس التقليل من الأهلي وشدد على أن بطل مصر صاحب خبرات طويلة في كأس العالم للأندية ولابد من إحترامه جيداً للفوز عليه.