شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إبراهيم: مواجهة بالميراس صعبة وننتظر دعم جمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف ياسر إبراهيم، مدافع الأهلى، أن مواجهة بالميراس البرازيلي غدا تشهد صعوبة بالغة بسبب قوة لاعبيه، حيث سبق للأهلى اللعب أمامهم فى بطولة كأس العالم للأندية السنوات الماضية.

وأضاف ياسر إبراهيم خلال تصريحات إعلامية: "تركيز لاعبى الأهلى حاليا هو تحقيق الفوز في مواجهة بالميراس، وحصد الثلاث نقاط، وهدفنا التأهل إلى دور الـ16 من عمر بطولة كأس العالم للأندية".

وأكد ياسر إبراهيم: "أغلقنا صفحة مواجهة إنتر ميامى، حيث واجهنا فريقا يمتلك لاعبين من أبرز نجوم العالم على رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسى، وأيضا بالميراس يمتلك كوكبة من نجوم أيضا لديهم القدرة على خلق العديد من الهجمات الخطيرة".

واختتم ياسر إبراهيم حديثة قائلا: "ننتظر دعم الجمهور الذى دائم التواجد في المدرجات بجميع البطولات المحلية والأفريقية والدولية، وهذا الأمر ليس بغريب عليهم، حيث يتواجدون بكثرة عن أصحاب الأرض".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.