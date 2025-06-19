شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس لإسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمدي فتحي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلى، جاهزيته وجميع لاعبي الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال حمدي فتحي إن جميع اللاعبين في أعلى درجات التركيز خلال التدريبات، ويعملون بكل جدية على تنفيذ التعليمات الفنية، متمنيًا من الله أن يوفق الفريق في مواجهة اليوم أمام بالميراس لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف حمدى فتحى فى تصريحات إعلامية: "أغلقنا ملف مباراة إنتر ميامي، وكل تركيزنا الآن منصب على مواجهة بالميراس، لأنه منافس قوي ويضم عناصر مميزة، لكن لاعبي الأهلي يملكون الثقة في تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز".

ووجّه حمدي فتحي الشكر لجمهور الأهلي، على دعمه المتواصل للفريق واللاعبين في كل مكان، مؤكدًا أن هذا الدور دائمًا ما يصنع الفارق، لما يمثله من دعم معنوي كبير يساعد الفريق في كل مباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.