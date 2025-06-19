شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا: لاعبو الأهلى لا يخشون أى فريق وأتمنى اللحاق بمواجهة بورتو والان مع تفاصيل الخبر

صرح أحمد نبيل "كوكا"، لاعب الأهلى، أن جميع اللاعبين داخل الفريق سوف تقدم أقصى جهدهم أثناء مواجهة بالميراس اليوم لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وأضاف أحمد نبيل "كوكا" خلال تصريحات إعلامية: "لاعبو فريق الأهلى لا يخشون أى فريق في العالم، ولكن نحترم الخصم فقط، حيث فريق بالميراس لديهم لاعبون أقوياء وسوف نشاهد مواجهة ممتعة داخل أرض الملعب".

وأشار أحمد نبيل إلى أن الإصابة التي لحقت به مؤخرا كانت صعبة للغاية في بدايتها، ولكن حاليا يقوم بالتدريب في صالة الجيمانيزيوم وهناك محاولات باللحاق بمواجهة بورتو الأخيرة في دورى المجموعات، مضيفا: "وأتمنى الشفاء لجميع زملائى إمام عاشور وطاهر محمد".

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.