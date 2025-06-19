شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة النادى الأهلي وإنبى فى تنس الطاولة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أزمة النادى الأهلى ونظيره إنبى بشأن ثنائي تنس الطاولة خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بأحقية النادى الأهلى فى اللاعبين.

ونشر مهند مجدى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، عن انتهاء الأزمة، حيث كتب:

الحمد لله والشكر لله

ما ضاع حق وراءه مطالب

تم بفضل الله إقرار أحقية النادي الأهلي للاعبي تنس الطاولة محل النزاع، و تمسك النادي الأهلي بحقه في قيد اللاعِبَين،وما كان ذلك لولا تضافر جهود إدارات النادي المختلفة من خلال فريق إدارة الأزمة والتي طرأت على الساحة قبل (12 ساعة فقط من موعد البطولة)، شكراً للمجهود المبذول من ادارة النشاط الرياضي و الإدارة التنفيذية لحفظ حقوق النادي".





تويتة مهند مجدى

وشهدت الساعات الماضية أزمة كبرى بين ناديى الأهلى وإنبى على ضم الثنائي خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بعد توقيع الثنائي للناديين.

وأقرت اللجنة الأولمبية بأحقية الأهلى فى اللاعبين وهو ما جعل نادى إنبى يتقدم بشكوى لوزارة الرياضة، وتم عقد جلسة بين وزارة الرياضة واتحاد الطاولة تم خلاله اتخاذ قرار بتشكيل لجنة ثلاثية مكونة من 3 مستشارين من وزارة الرياضة والاتحاد واللجنة الأولمبية للبت فى أمر اللاعبين.

وخلال منافسات الدورة المجمعة ببطولة الطاولة تم رفض مشاركة الثنائي مع النادى الأهلى بناء على الخطاب الذى أرسله الاتحاد للأهلى أول أمس الثلاثاء بتعليق مشاركة الثنائي لحين إصدار قرار من اللجنة الثلاثية وبعد مناوشات واتصالات تم اتخاذ قرار بتأجيل مباراة الأهلى التى كانت مقررة صباحا أمام العاب دمنهور لحين انتهاء الاتصالات والوصول لحل للأزمة.