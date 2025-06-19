شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: بالميراس يمتلك لاعبين مميزين ولديه دفاع قوى.. وزيزو لاعب جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، أن لاعبى فريق بالميراس البرازيلي خاضوا 300 مباراة أو ربما أكثر حتى الآن، وأنه فريق يجيد التعامل مع المواقف الصعبة بسبب لعبهم معًا لفترة طويلة ويتكيفون بسرعة كبيرة، وقد رأينا ذلك ضد بورتو، حيث مباراة اتسمت بالكثير من التكتيكات.

وأوضح خوسيه ريبييرو خلال المؤتمر الصحفى الذى يسبق المباراة قائلا: "فريق بالميراس نرى فيه الكثير من التصميم، لديهم دفاع قوى للغاية وهم قادرون على ممارسة الكثير من الضغط، ولديهم الكثير من الشجاعة، وإنهم فريقٌ قويٌّ وسريعٌ للغاية، ولديهم خط وسطٍ مذهل، ولاعبو وسطٍ متميزون، وقدّموا أداءً ممتازًا في البطولات الأخيرة ولعبوا العديد من المباريات معًا، وهم قادرون على التكيّف بمجرد النظر إلى بعضهم البعض دون حتى التحدث وأعتقد أنهم سيكونون منافسًا قويًا للغاية".

وعلق المدير الفني لفريق الأهلى عقب سؤاله على فردية بعض لاعبى فريقه مثل زيزو قائلا: "زيزو لاعب مميز، نادرًا ما يشارك لاعب فى أول مباراة"، وأوضح أنه لا يحب الحديث عن لاعبين فرديين بل يُفضل النظر إلى الفريق ككل ومع ذلك لم يعترض على الحديث عن الأمر.

واختتم خوسيه ريبييرو حديثة قائلا: "مراقبة مهاجم فريق بالميراس البرازيلي استيفاو البالغ من العمر 18 عامًا يُجبرونك على اللعب منفردًا وتجنب المواقف التي قد يُديرون فيها ظهرهم لك، وربما يُمكنك اللعب في الخلف أكثر عندما تلعب دفاعيًا، تجعل خصمك يلعب بشكل أسوأ من المعتاد، وهذا ما فعلناه مع ميسي، الأمر يتعلق بمنع فرصهم ومنعهم من تلقي التمريرات، وجعلهم يشعرون بعدم الارتياح ومحاصرين، وهناك لاعبون مميزون وهذا لا يكفي عادةً واستيفاو شابٌّ بمستقبلٍ مشرق".