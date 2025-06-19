شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تخاطب الأندية لتحديد ملاعب كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم خطابات إلى أندية القسم الأول والثاني والثالث والرابع بشأن المشاركة في بطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026.

وأخطرت إدارة المسابقات الأندية بأن آخر موعد لسداد رسم الاشتراك في المسابقة يوم الاثنين 18 أغسطس المقبل، مع ضرورة تحديد الملعب الأساسي والاحتياطي التي ستقام عليه مباريات الكأس.

من ناحية أخرى يسود اتجاه قوى في اتحاد الكرة ورابطة الأندية، إلى إقامة بطولة كأس السوبر المصري في نسختها القادمة، في أكتوبر المقبل بدولة الإمارات، والتي ستشهد مشاركة أربعة فرق تمثل نخبة الكرة المحلية.

وكان اتحاد الكرة بدأ منذ موسمين تغيير شكل السوبر المصري، ليس فقط على مستوى نظام البطولة أو عدد الفرق المشاركة، وكذلك أيضًا تصميم البطولة، وسيقام كأس السوبر للأندية الأبطال في دولة الإمارات، وفقًا للعقد المبرم مع اتحاد الكرة المصري. وتشارك 4 أندية فى السوبر المصري بنظامه الجديد بدلًا من فريقين.