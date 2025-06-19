أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 – 6 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 18 – 6 – 2025 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها غياب كوكا وطاهر عن مران الأهلي الختامي قبل مباراة بالميراس.

غياب كوكا عن مران الأهلي الختامي قبل مباراة بالميراس.. وتأكد غيابه عن موقعة الغد

واصل أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الغياب عن مران فريقه الختامي اليوم الأربعاء قبل مواجهة بالميراس البرازيلي غدا الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية ، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة.

عبد الواحد السيد يطلب الحصول على إبراء للذمة المالية من الزمالك بعد رحيله عن منصبه

أكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه تواجد اليوم الأربعاء في مقر النادي، وتقدم بطلب رسمي لمجلس إدارة النادي للحصول على إبراء للذمة المالية.

طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلى في مباراتي بالميراس وبورتو

أعلن النادي الاهلي غياب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق عن المباراتين القادمتين للفريق فى كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

تعرف على مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025

تستضيف قطر نسخة 2025 من بطولة كأس العرب، التي تعود بحلتها الجديدة بعد النجاح الكبير الذي شهدته نسخة 2021 وتُوج بها المنتخب الجزائري.

الزمالك: مصدق مستمر مع الفريق فى الموسم الجديد

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أن المغربى صلاح مصدق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، مستمر مع الفريق في الموسم الجديد ولانية لخروجه للإعارة.

الشئون القانونية بالزمالك تعرض نتائج التحقيق مع أحمد حمدي على مجلس الإدارة

خضع أحمد حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتحقيق اليوم الأربعاء أمام الشؤون القانونية بالقلعة البيضاء، بسبب ما بدر منه مؤخرًا تجاه النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيراميكا يقترب من حسم صفقة استعارة رضا سليم من الأهلي

اقترب نادي سيراميكا من التوصل لاتفاق مبدئي مع النادي الأهلي على ضم المغربي رضا سليم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر في ظل اكتمال قائمة اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق الأحمر.