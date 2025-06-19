شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد برنامجا تأهيليا لـ طاهر محمد طاهر فى أمريكا بعد إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

حدد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي برنامجا تأهيليا لـ طاهر محمد طاهر لاعب الفريق والذي تعرض للإصابة بشد في منشأ العضلة الأمامية، وتأكد غيابه عن مباراتي فريقه أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

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وأعلن النادي الأهلي غياب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق عن المباراتين القادمتين للفريق فى كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

ومن المنتظر أن يستمر طاهر محمد طاهر مع بعثة الأهلي في أمريكا لمؤازرة زملائه في الفريق الأحمر خلال مشواره في مونديال الأندية.