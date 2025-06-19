شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على: نقل مصطفى رياض لمعهد ناصر ووزارة الرياضة تتحمل تكاليف العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن على، نجم الترسانة الأسبق، أنه تواصل مع مكتب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من أجل الاهتمام بالحالة الصحية لمصطفى رياض نجم الترسانة الأسبق، والذى تعرض لوعكة صحية صباح اليوم أدت لنقله على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين.

وأضاف حسن على أن مصطفى رياض سيتم نقله إلى معهد ناصر تحت رقابة اللجنة الطبية لوزارة الشباب والرياضة التي ستباشر حالة نجم الشواكيش الأسبق عن قرب، مؤكدا أن الوزارة ستتكفل بالأمور المادية بشكل كامل لأحد نجوم الزمن الجميل.

ونُقل مصطفى رياض نجم الترسانة والمنتخب الوطنى الوطنى الأسبق، لأحد مستشفيات المهندسين وهو في حالة خطرة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أثرت على صحته بشكل عام.

وعلى الفور قام نجوم الترسانة القدامى الذين زاملوا مصطفى رياض وعلى رأسهم محمود حسن وحسن على وشاكر عبد الفتاح بالذهاب للمستشفى للاطمئنان على زميلهم الأسبق، الذى كان أحد أفضل لاعبى مصر عبر التاريخ.