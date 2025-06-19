شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مسددى ركلات الجزاء فى الأهلي قبل مباراة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

كشف عماد النحاس مدرب عام الأهلي عن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الأهلي بعد أزمة مباراة إنتر ميامي، والتي شهدت تخطى محمود تريزيجيه ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الفريق الأحمر، قبل أن يهدر الركلة ويحرم فريقه من فرصة حصد 3 نقاط ثمينة.

وأكد النحاس أن ترتيب مسددي ركلات الجزاء في الأهلي كالتالي: وسام أبوعلي، تريزيجيه، زيزو، إمام عاشور، أفشة، وحمدي فتحي، مشيرا إلى أن تريزيجيه في المركز الثاني بعد وسام ويأتى من بعدهم أحمد سيد زيزو.

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وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي أمس، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ المران، بقيادة خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، بعد اجتماع مع لاعبي الأهلي، استمر لعدة دقائق، شرح خلالها بعض الأمور المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم في التدريبات الجماعية.



وأجرى اللاعبون تدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني ميجيل بيبيير، ثم تبعتها بعض التدريبات الخاصة بالكرة، اشتملت على بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي يركز الجهاز الفني على تنفيذها خلال المباراة القادمة أمام بالميراس.

وشهد المران حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، للحصول على الفرصة للمشاركة في المواجهة المقبلة، في الوقت ذاته فإن الجهاز الفني فضل عدم مشاركة أحمد نبيل كوكا في المران بسبب معاناته من كدمة قوية في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

فيما خضع رباعي حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه، مدرب الحراس، وشهدت حماسًا كبيرًا من الرباعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.