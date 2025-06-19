شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع أحمد الجونس على الانضمام لصفوف اليد قادما من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

اتفق النادي الأهلي مع أحمد جونس لاعب يد سموحة للانصمام إلى القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم الجديد.

ويسعى الأهلي إلى الانتهاء من الصفقات الجديدة لتعويض غياب الراحلين من النجوم أمثال أحمد عادل فى ظل انضمامه إلى فيزبريم المجري، وعبد الرحمن فيصل الذي انضم الي باريس سان جيرمان.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على المدرسة الأجنبية على صعيد القيادة الفنية لفرق الصالات سواء كرة اليد أوالسلة أو الكرة الطائرة من أجل الحفاظ على الألقاب فى الموسم الجديد.

وتعاقد مسئولو النادى الأهلى مع ديفيد ديفيز لتولى فريق رجال كرة اليد خلفا لـ الدنماركى ستيفن مادسين، بينما تم الاستقرار على القيادة الفنية الأجنبية لتولى فريق سيدات الكرة الطائرة خلال الموسم المقبل، بعد توجيه الشكر لـ إبراهيم فخر الدين المدير الفنى لفريق سيدات الكرة الطائرة في قرار مفاجئ.