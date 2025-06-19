شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: طلبت من تريزيجيه ترك تنفيذ ركلة الجزاء لـ وسام أبو على (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سيد "زيزو"، صانع ألعاب الأهلي، أنه طالب زميله محمود حسن تريزيجيه بترك تنفيذ ركلة الجزاء أمام إنتر ميامى إلى الفلسطيني وسام أبو على، حيث يأتى فى صدارة منفذى ركلات الجزاء بالفريق.

وأوضح أحمد سيد "زيزو" عبر تصريحات إلى موقع "DAZN ARABIA" قائلًا: "لم أعرف من الذي كان من المفترض أن يسدد أولًا، وقلت لتريزيجيه لو هناك ترتيب فلا بد من ترك الكرة للاعب الأول وسام أبو علي، إلا أن تريزيجيه قال لي إنه اتفق مع وسام أبو علي على التسديد، وكنت أؤكد عليه فقط أن يترك الكرة للاعب رقم 1 في ترتيب المسددين لركلات الجزاء".

وأشار أحمد سيد "زيزو" إلى أنه لا يعلم من الذى يتصدر قائمة مسددى ركلات الجزاء بسبب عدم تواجده فى بداية اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.