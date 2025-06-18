شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعاقد الزمالك مع بيرسى تاو لاعب الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بنادى الزمالك حقيقة التعاقد مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الأهلى والقطر القطرى السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن بيرسى تاو تم عرضه على الزمالك عن طريق وكلاء اللاعبين خلال الفترة الماضية، وقبل نهاية الموسم بالدورى المصرى، على أن يتم التفاوض معه حال الموافقة على ضمه للفريق.

وأضاف المصدر أن لجنة التخطيط وافقت وقتها على الدخول في مفاوضات مع اللاعب ، وبعد نهاية الموسم، تم مناقشة بعض الأسماء المطروحة و المعروضة على النادى، خاصة ملف اللاعبين الأجانب، هناك أسماء بالفعل تم الدخول في مفاوضات معها، ولكن بيرسى تاو لم يتم الدخول في مفاوضات رسمية معه، في ظل المقابل المالى الكبير الذى سيطلبه اللاعب وفقا لأخر راتب كان يتقاضه في النادى القطرى أو خلال تواجده بالدورى المصرى مع الأهلى.

وكانت لجنة التخطيط بالزمالك ترى أن تاو خيار مناسب لتدعيم الفريق الصيف المقبل، خاصة أنه ليس غريباً عن أجواء الدوري المصري، وقدم مستوى جيدا مع الأهلي، وبالتالي سيمثل اللاعب إضافة كبيرة للقلعة البيضاء حال إتمام الصفقة.

وأضاف المصدر أن هناك تواصل دائم بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة وكذلك المدير الرياضى لحسم ملف الصفقات الجديدة في أسرع وقت، على أن تكون صفقات سوبر قادرة على قيادة الفريق للمنافسة على البطولات.

