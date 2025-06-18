شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مدرب حراس مرمى المقاولون العرب ينضم الى البنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب _ أسماء عمر _ عمر مرادالأربعاء، 18 يونيو 2025 10:02 م
ويأتي دعم فريق البنك الاهلى لمركز حراسة المرمى عقب رحيل محمد أبو جبل عقب أنتهاء عقده مع الفريق.
من ناحية أخرى، يعمل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على وضع قائمة احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة النادي.
وقرر طارق مصطفى، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.
ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.
وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.
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