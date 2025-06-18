شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مدرب حراس مرمى المقاولون العرب ينضم الى البنك الاهلى والان مع تفاصيل الخبر

نجح مسئولي نادى البنك الاهلى من التعاقد مع أحمد طارق سليمان حارس مرمى فريق بروكسى أحد أندية دورى المحترفين ونجل طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفيه الحالية عقب تألق الحارس في مباريات فريقه الموسم الماضى.

ويأتي دعم فريق البنك الاهلى لمركز حراسة المرمى عقب رحيل محمد أبو جبل عقب أنتهاء عقده مع الفريق.

من ناحية أخرى، يعمل طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، على وضع قائمة احتياجات الفريق في الموسم الجديد، وذلك قبل الاجتماع المرتقب خلال الأيام المقبلة مع مجلس إدارة النادي.

وقرر طارق مصطفى، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.