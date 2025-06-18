شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى وحيد يقترب من الإنضمام إلى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

اقترب يسرى وحيد صانع ألعاب طلائع الجيش من الانتقال إلى البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية عقب التألق في مباريات فريقه الموسم الماضى.

شارك يسرى وحيد هذا الموسم في 29 مباراة مع فريق طلائع الجيش وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة أكثر من 10 أهداف.

وكان قرر طارق مصطفى، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد حصول لاعبي الفريق على راحة سلبية لمدة أسبوعين عقب انتهاء الموسم.

وجدد مسئولو البنك الأهلي الثقة في طارق مصطفى المدير الفني للفريق، وذلك بعد الخسارة أمام سيراميكا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر بهدفين نظيفين، ليحصد البنك الأهلي وصافة البطولة.

ويستمر طارق مصطفى مع البنك الأهلي خلال الموسم المقبل، حيث يمتد تعاقده مع الفريق حتى عام قادم.

وكان البنك الأهلي أنهى دوري موسم 2024-2025، في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 38 نقطة، خلف المصري صاحب المركز الرابع برصيد 42 نقطة.

فيما وصل البنك الأهلي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، حيث خسر أمام بيراميدز برباعية نظيفة، ليودع البطولة التي توج بها الزمالك على حساب الفريق السماوي