شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب ياسر ينضم إلى حرس الحدود عقب التنازل عن مستحقاته لدى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك على عقود انضمامه إلى حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الساحلى قبل إنطلاق مباريات الموسم الجديد.

وتنازل مهاب ياسر عن المستحقات المالية لدى الزمالك من أجل الانتقال إلى حرس الحدود لأخذ فرصة المشاركة في المباريات بشكل مستمر.

وعاد لاعبو فريق حرس الحدود ، تحت قيادة المدير الفني الجديد عبدالحميد بسيونى، إلى التدريبات الجماعية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وتولى عبد الحميد بسيونى القيادة الفنية لفريق حرس الحدود الموسم المقبل خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باعتذار عن عدم استكمال المهمة.

وكان حصد فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة الموسم المنتهى.