شكرا لقرائتكم خبر عن الكرداني يعلن القائمة المبدئية لمنتخب السلة استعدادًا لمعسكر بطولة الأفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

أعلن محمد الكرداني، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، القائمة المبدئية للاعبين المقرر مشاركتهم في المعسكر الأول، استعدادًا لخوض منافسات بطولة الأفروباسكت، والمقرر إقامتها في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس المقبل.

وضمت القائمة كلًا من: يوسف رأفت، آدم موسى، شيكو، أحمد عادل، عمر عزب، إيهاب أمين، محمد طه "ميدو"، يوسف شحاتة، أحمد ياسر ريحان، مهاب ياسر، يوسف شوشة، عمرو الجندي، عمرو زهران، إبراهيم زهران، عمر الشيخ، باتريك جاردنر، محمد يونس، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، سيف سمير، عمر طارق، مصطفى كيجو، أحمد خلف "بيبو"، عاصم مرعي، عصام تامر، وعبدالله ناصر، عصام تامر.

وينطلق معسكر منتخب مصر لكرة السلة، يوم 20 يونيو الجاري، في الإسكندرية على أن يتخلله العديد من المواجهات الودية، لإعداد المنتخب الوطني لبطولة الأفروباسكت 2025.

ويضم الجهاز الفني: محمد الكرداني مديرًا فنيًا، ومعه محمد سليم، رامي طلعت، وأحمد الجارحي مدربين، إسلام جمعة طبيبًا، تامر كرارة للعلاج الطبيعي، محمد جمال مخطط أحمال، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، ياسر عبد الله أخصائي تأهيل، علي موسى مدلك، سامح صلاح مديرًا إداريًا، ومحمد ربيع إداريًا.

ويشارك المنتخب المصري في النسخة المقبلة من البطولة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات السنغال، مالي، وأوغندا.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة مالي يوم 12 أغسطس، ثم يلتقي مع السنغال يوم 14 أغسطس، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة أوغندا يوم 16 أغسطس.