شكرا لقرائتكم خبر عن بورفؤاد يشكو الإسماعيلى للجبلاية بسبب مستحقات على الملوانى والان مع تفاصيل الخبر

قدّم مسئولو بورفؤاد شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة المصري ضد الإسماعيلي، بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتعلقة بعلى الملوانى لاعب الفريق السابق والبالغة قيمتها 4 ملايين جنيه.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى انتقال علي الملواني من بورفؤاد إلى الإسماعيلي من موسمين، في صفقة كانت تهدف إلى تدعيم صفوف الدراويش، إلا أن المبلغ المتفق عليه لم يُسدَّد حتى الآن، ما دفع إدارة بورفؤاد للتصعيد عبر القنوات الرسمية للحفاظ على حقوق النادي.

ويمر الإسماعيلى بأزمة مالية طاحنة أدت لإيقاف القيد ، بالإضافة لوجود مبادرات من أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من مجلس إدارة النادى برئاسة نصر أبو الحسن فى الوقت الذى تقدم فيه الثنائى محسن عبد المسيح ومحمد جمال بإستقالتهما من مجلس الإدارة .