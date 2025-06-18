شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن عروض لإعارة أحمد حسام والان مع تفاصيل الخبر

يبحث مسئولو نادى الزمالك عن عرض لتسويق أحمد حسام لاعب الفريق، على سبيل الإعارة لأحد الأندية خلال الانتقالات الصيفية.

ورغم أن أحمد حسام انضم للزمالك قادما من الجونة في يناير الماضى مع أحمد الجفالى ومحمود جهاد وصلاح مصدق، إلا أنه لم يحصل على فرصته حتى الأن مع الفريق، لذلك يسعى المجلس للإستفادة من تسويق اللاعب بالإعارة لأحد الأندية أو دخوله في صفقة تبادلية.

استقر مسئولو نادى الزمالك على عدم التفريط مجانا في لاعبى الفريق ممن تم اتخاذ قرار برحيلهم، خلال الميركاتو الصيفى.

وتم الاستقرار على البحث عن عروض تسويقية لإعارتهم لأندية أخرى، أو دخولهم في صفقات تبادلية مع الأندية لضم لاعبين آخرين من الفرق الأخرى.

ويقوم جون إدوارد المدير الرياضى بالفريق بمهمة البحث عن عروض للاعبين المقرر رحيلهم ، لتحقيق أقصى استفادة من رحيلهم بدلا من انتقالهم لأندية أخرى مجانا.

وكان الزمالك استقر على رحيل عدد من اللاعبين على رأسهم كل من محمد عاطف، أحمد رفاعى، مهاب ياسر، مصطفى الزنارى، حازم أسامة.

