شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يغيب عن الأهلى في مباراتي بالميراس وبورتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الاهلي غياب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق عن المباراتين القادمتين للفريق فى كأس العالم للأندية، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها عقب مران الأمس إصابته بشد في منشأ العضلة الأمامية.

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يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق بالميراس البرازيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت أمريكا - الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويقام الاجتماع بملعب «ميتلايف» الذي يستضيف لقاء الفريقين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية،

لمزيد من أخبار كأس العالم للأندية اضغط هنا..ويحضر الاجتماع الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وعدد من مسئولي البعثة، بالإضافة لمسئولي نادي بالميراس البرازيلي، ومراقب وحكام المباراة، وعدد من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها غدًا الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.