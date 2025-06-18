الامارات | موعد مباراة ريال مدريد والهلال في كأس العالم للأندية 2025.. التشكيلة والقنوات الناقلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتركز أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، لمتابعة المباراة المرتقبة في كأس العالم للأندية 2025 بين ريال مدريد الإسباني والهلال السعودي ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة، وذلك عند الساعة 23:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ويتطلع ريال مدريد إلى تعويض جمهوره عن الموسم الصفري بعدما كان قد خرج من موسم 2024-2025 دون الحصول على أي بطولة بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ما يدفع عشاق "النادي الملكي" لانتظار ما سيقدمه الفريق في كأس العالم بقيادة المدرب الجديد ابن النادي الإسباني تشابي ألونسو.

أما الهلال فيسعى هو الآخر إلى تأكيد قدراته والظهور بصورة مشرفة مع المدرب الجديد الإيطالي سيموني إنزاغي الذي يعتمد عليه جمهور "الزعيم" لاستعادة هوية الفريق والشكل الفني المنافس في العرس العالمي الكبير خصوصاً أن الفريق يضم كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي جواو كانسيلو والبرازيلي مالكوم والصربي ميتروفيتش.

تشكيلة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، راؤول أسينسيو، دين هويسن، فران غارسيا

الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينغهام

الهجوم: أردا غولر، فينيسيوس جونيور، رودريغو

تشكيلة الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: رينان لودي، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، جواو كانسيلو.

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، مصعب الجوير.

الهجوم: مالكوم فيليب، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.

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