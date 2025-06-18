الامارات | هدف راموس بكأس العالم للأندية 2025 يقلّب مواجع أتلتيكو مدريد في 2014 (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد مونتيري المكسيكي هدفاً لفريقه بمرمى إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات كأس العالم 2025 المقامة حالياً في أميركا، وذلك بالطريقة نفسها التي أحرز فيها الهدف التاريخي لناديه السابق ريال مدريد بشباك أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 والذي فتح الباب أمام تتويج النادي الملكي بلقبه القاري العاشر.

وارتقى راموس (39 سنة) عالياً لكرة ركنية وكأن العمر مجرد رقم محرزاً هدف التقدم واحتفل على طريقة الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتمكن إنتر من إدراك التعادل 1-1 وانتهاء المباراة بهذه النتيجة ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي يتصدرها ريفربليت الأرجنتيني بثلاث نقاط إثر فوزه على أوراوا ريد الياباني 3-1.

وأعاد هدف راموس إلى الأذهان ذلك الهدف التاريخي "الشهير" الذي مكن ريال مدريد من إدراك التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ومن ثم فتح الباب على مصراعيه لانتصار كبير 3-1 والتتويج بدوري أبطال أوروبا 2014.

ويعتبر هدف راموس الشهير من الأحداث التي لا تنسى، إذ يمكن وصفه بأنه أحد أهم الأهداف الملكية في الألفية الثالثة، حيث كانت بوصلة اللقب الأوروبي متجهة نحو أتلتيكو مدريد للمرة الأولى في تاريخه ولكن راموس رسم برأسه طريقاً للأمجاد المدريدية استمرت حتى اللقب الأوروبي الـ15.