شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للداخلية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو الداخلية مع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الجديد من دوري المحترفين ، في إطار رغبة الإدارة نحو المنافسة على الصعود والعودة لدورى الأضواء من جديد .

ويضم الجهاز المعاون لأحمد عيد عبد الملك كلاً من:

• عبد السلام نجاح مدربًا عامًا

• محمد عبد السلام مدربًا

• أحمد مصطفى مدربًا لحراس المرمى

احمد عمر معد بدني

ونجح أحمد عيد عبد الملك فى الصعود بغزل المحلة من دورى المحترفين لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه ، كما تولى تدريب حرس الحدود فى المباريات الأخيرة من الدورى العام المنقضى قبل أن يرحل ويتعاقد الفريق العسكرى مع عبد الحميد بسيونى .