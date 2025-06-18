شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا للداخلية بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالأربعاء، 18 يونيو 2025 07:15 م
تعاقد مسئولو الداخلية مع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق لتولي القيادة الفنية للفريق الأول خلال الموسم الجديد من دوري المحترفين ، في إطار رغبة الإدارة نحو المنافسة على الصعود والعودة لدورى الأضواء من جديد .
ويضم الجهاز المعاون لأحمد عيد عبد الملك كلاً من:
• عبد السلام نجاح مدربًا عامًا
• محمد عبد السلام مدربًا
• أحمد مصطفى مدربًا لحراس المرمى
احمد عمر معد بدني
ونجح أحمد عيد عبد الملك فى الصعود بغزل المحلة من دورى المحترفين لدورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه ، كما تولى تدريب حرس الحدود فى المباريات الأخيرة من الدورى العام المنقضى قبل أن يرحل ويتعاقد الفريق العسكرى مع عبد الحميد بسيونى .
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