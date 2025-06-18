شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات منتخب مصر في كأس العرب 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف قطر نسخة 2025 من بطولة كأس العرب، التي تعود بحلتها الجديدة بعد النجاح الكبير الذي شهدته نسخة 2021 وتُوج بها المنتخب الجزائري.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، تم الكشف عن مجموعة منتخب مصر وجدول مبارياته المرتقبة، حيث أسفرت قرعة كأس العرب 2025، التي أُجريت في مايو الماضي، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة.

وتضم هذه المجموعة بجانب "الفراعنة" منتخبات قوية هي الأردن والإمارات العربية المتحدة، ويترقب المنتخب المصري معرفة خصمه الرابع في المجموعة، والذي سيكون الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.

يُعد منتخب مصر أحد المنتخبات ذات التاريخ الطويل في بطولة كأس العرب، حيث سبق له التتويج باللقب في نسخة عام 1992. ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري هذه البطولة بمنتخب "المحليين" أو المنتخب الثاني، وسيتولى الإدارة الفنية للفريق الكابتن حلمي طولان.

تترقب الجماهير المصرية والعربية بشغف انطلاق البطولة لمعرفة مسار "الفراعنة" في هذه النسخة، والقنوات الناقلة التي ستقوم بتغطية مباريات البطولة التي تعد محطة مهمة لاكتشاف المواهب المحلية وتعزيز التنافس الكروي العربي.

أكد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الذي يشارك في بطولة كأس العرب بقطر في ديسمبر المقبل بقيادة حلمي طولان أنه لا يوجد حالياً أسماء مرشحة للانضمام للفريق .

وأكد حلمي طولان المدير الفني والمتحدث باسم المنتخب المشارك في بطولة كأس العرب أن ترديد أسماء لاعبين في هذا الشأن مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة، ولم يتطرق الجهاز الفني في هذه المرحلة لمناقشات من هذا النوع، مضيفا أن الأمر سابق لأوانه، حيث أن جميع الأندية تخضع لفترة راحة سلبية وبالتالي فإن فترات متابعة اللاعبين ستبدأ مع انطلاق مسابقة الدوري للموسم 25- 26.