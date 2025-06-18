شكرا لقرائتكم خبر عن فوز منتخب شباب كرة اليد على السعودية بضربة بداية بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب شباب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، على نظيره السعودى بنتيجة 35-30 فى أول لقاءات بطولة العالم المقرر إقامتها خلال الفترة من 18 حتى 29 من يونيو الجارى فى بولندا.

انتهى الشوط الأول لصالح شباب الفراعنة بنتيجة 19-15، ومن المقرر أن يلعب منتخب الشباب مع البحرين غدا 3 عصرا وأخيرا إسبانيا السبت.

جاءت قائمة منتخب شباب اليد كالتالى: يوسف وليد، يوسف ناجى، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبدالغنى، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبدالغنى، محمد عماد (أوكا)، زياد عبدالرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان، ويرأس البعثة نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد.