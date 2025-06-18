شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ثلاثية باللجنة الأولمبية لحل أزمة الأهلى وإنبى فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الآن جلسة ثلاثية فى مقر اللجنة الأولمبية مكونة من ممثل عن وزارة الرياضة وآخر من اتحاد تنس الطاولة بالإضافة إلى مستشار قانوني من اللجنة للبت فى أزمة الأهلى وانبى بشأن الثنائي يوسف عبد العزيز وخالد عصر واى الناديين أحق باللاعبين.

وتم عقد الجلسة بعد الأزمة التى شهدتها منافسات الدورة المجمعة برفض مشاركة اللاعبان بناء على خطاب وارد من الاتحاد للأهلى لحين صدور قرار من اللجنة الثلاثية

ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارها فى الوقت الراهن خاصة وأن الأهلى لديه مباراة أخرى بعد قليل فى الدورة المجمعة وحال عدم اتخاذ قرار سيتم تأجيل المباراة مثلما حدث فى مباراة الفترة الصباحية اليوم أمام العاب دمنهور