شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يستقر علي انطلاق دوري محترفي اليد سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو اتحاد كرة اليد علي انطلاق بطولة دوري المحترفين و المرتبط لرجال كرة اليد للموسم المحلي الجديد 2025-2026، أول سبتمبر المقبل كموعد مبدئي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي للمنتخب لبحث الأجندة الدولية حيث تم تقسيم الفرق إلي 9 أزواج كالأتي.

الأهلي يقابله العبور حسب التوزيع الجغرافي والزمالك الترسانة وسبورتنج يقابله أصحاب الجياد والبنك الأهلي مع الأوليمبي و طلائع الجيش مع الشمس و الزهور مع المعادي وهليوبوليس مع القناة والجزيرة مع الطيران.

وحدد مسئولو اتحاد كرة اليد 29 يونيو الجارى موعداً لفتح باب القيد فى الموسم الجديد 2025- 2026، لأندية المحترفين ليستمر حتى 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.