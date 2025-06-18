شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يناقش مع معاونيه خطة تجهيز الأهلي لمباراة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مع معاونيه من أجل التحضير لمباراة بالميراس غدا الخميس في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية، ومناقشة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البرازيلي، والخطة المناسبة لإيقاف خطورة الخصم.

وحرص خوسيه ريبيرو المدير الفني لفريق الأهلي على تحذير لاعبيه من خطورة فريق بالميراس، وضرورة التركيز الشديد والالتزام بتنفيذ تعليمات الجهاز الفني، واستغلال نقاط الضعف في صفوف الفريق البرازيلي، من أجل اختراق صفوفه وتهديد مرماه، على أمل تحقيق الفوز عليه وضمان الصعود إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في السابعة من مساء غد ، الخميس ، بتوقيت القاهرة على استاد ميت لايف بمدينة نيو جيرسي الأمريكية في ثاني مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية.

ويعكف خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه خلال مباراة انتر ميامي الماضية، وعلى الأخص في تنفيذ بعض الجمل الفنية والتعليمات المطلوبة منهم، خاصة في التمركز والتمرير والمساحات الموجودة بين الخطوط، والربط بين الخطوط الثلاثة داخل الملعب.

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وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي أمس، على ملعب مدرسة بينجري بمدينة نيوجيرسي استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ المران، بقيادة خوسيه ريبييرو، المدير الفني للفريق، بعد اجتماع مع لاعبي الأهلي، استمر لعدة دقائق، شرح خلالها بعض الأمور المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد وبذل قصارى جهدهم في التدريبات الجماعية.

وأجرى اللاعبون تدريبات خاصة تحت إشراف المعد البدني ميجيل بيبيير، ثم تبعتها بعض التدريبات الخاصة بالكرة، اشتملت على بعض الجوانب الخططية والتكتيكية التي يركز الجهاز الفني على تنفيذها خلال المباراة القادمة أمام بالميراس.

وشهد المران حماسًا كبيرًا بين اللاعبين، للحصول على الفرصة للمشاركة في المواجهة المقبلة، في الوقت ذاته فإن الجهاز الفني فضل عدم مشاركة أحمد نبيل كوكا في المران بسبب معاناته من كدمة قوية في الركبة، تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي.

فيما خضع رباعي حراس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومحمد سيحا، ومصطفى مخلوف، لتدريبات قوية تحت إشراف خوان خوسيه، مدرب الحراس، وشهدت حماسًا كبيرًا من الرباعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت أمريكا - السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وخاض الأهلي مواجهة الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأمريكي والتي أقيمت على ملعب هارد روك في ميامي، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.