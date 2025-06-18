شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الكنانى مديرا فنيا لأبو قير للأسمدة خلفا لمحمد عطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نادى أبو قير للأسمدة مع ياسر الكنانى المدير الفني السابق لفريق كهرباء الإسماعيلية، لتدريب الفريق في الموسم المقبل، خلفا للراحل محمد عطية الذى رحل عن الفريق بنهاية الموسم الماضى.

ونجح ياسر الكنانى في قيادة كهرباء الإسماعيلية إلى الصعود للدورى الممتاز بعد منافسة قوية مع أبو قير للأسمدة على البطاقة الثالثة التي ابتسمت لأبناء الإسماعيلية، ليرافق وادى دجلة والمقاولون العرب في الممتاز.

ويسعى مسئولو أبو قير للأسمدة لمواصلة الأداء المميز الذي قدمه الفريق في الموسم الماضى، ويأملون في تحقيق الصعود في الموسم الجديد بقيادة ياسر الكنانى الذى استطاع قيادة أكثر من نادي للدورى الممتاز.

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس "سامى أبو وردة" رئيس مجلس الإدارة تعيين "رضا شحاتة" مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدوري الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

وعقد السيد المهندس "سامى أبو وردة" رئيس مجلس الإدارة، جلسة مع المدير الفنى الجديد لتوقيع العقود من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026/2025.