شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصعد ضد زيزو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد نادى الزمالك للتقدم بشكوى ضد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق السابق، والأهلى الحالي بلجنة شئون اللاعبين، بعد الاستئناف الذى تم التقدم به على قرار لجنة الانضباط الذى سبق وتم إعلانه بعدم الاختصاص.

كما سيقدم الزمالك شكوى أخرى إلى لجنة التظلمات لـ توقيع زيزو للنادى الأهلى قبل نهاية الموسم، وبعد كأس مصر مباشرة، لضمان حق النادى، على أن تكون الشكوى لدى التظلمات خطوة نحو شكوى أخرى للفيفا.

وكانت لجنة الانضباط باتحاد الكرة أخطرت الزمالك بعدم الاختصاص في الشكوى ضد اللاعب، كما اخطر اتحاد الكرة الزمالك في خطاب رسمي انتهاء عقد اللاعب أحمد مصطفى السيد المعروف بـ"زيزو" مع النادى، مع نهاية الموسم الكروي بنهاية كأس مصر.

وجاء تأكيد الاتحاد ردًا على استفسار نادي الزمالك بشأن موعد انتهاء عقد اللاعب، حيث أوضح الاتحاد أن عقد "زيزو" المسجل لديه ساري المفعول حتى نهاية الموسم.

وكشف مصدر لليوم السابع أن الشكوى للتظلمات والفيفا هدفها هو إيقاف اللاعب و تغريمه ماليا خاصة وأن اللاعب انتقل إلى الأهلي قبل نهاية الموسم المقرر له 12 يونيو وليس بنهاية كأس مصر وتم إعلان انتقال اللاعب للأهلى رسميا قبل هذا الموعد .

